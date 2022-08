Koho volit v Praze? Seznam kandidátů na primátora v komunálních volbách

K prioritám staví podporu komunitního bydlení a investice do bytových fondů. Financována má být rozsáhle také veřejná doprava a výstavba dopravní infrastruktury, městská doprava má být konkurencí osobní přepravě.

Představy o budoucnosti města se věnují např. rozvoji MHD a bytové zástavby, vzniku nových mostů a přípravě okružní linky metra. Od ní si slibují zapojení hůře obsluhovaných oblastí dále od centra do dopravní sítě.

Lídrem pro hlavní město se stal lékař a poslanec Bohuslav Svoboda (ODS). V 90. letech strávil šest let jako prezident České lékařské komory. Prahu již vedl v letech 2010–2013. Celopražskou jedničkou bude potřetí v řadě. První místo na společné listině bude mít také ve volbách v městské části Praha 10.

Při zahájení kampaně Svoboda hovořil o odpovědném, profesionálním a pro občany předvídatelném vedení města. „Podařilo se nám vytvořit tým, který dokáže Prahu zase rychle rozpohybovat dopředu a vrátit jí její výjimečnost. Pevně věřím tomu, že to Pražanům budeme moci dokázat,“ uvedl.

V roce 2018 se dostal do zastupitelstva jako nestraník na koaliční listině Spojených sil pro Prahu. V roli náměstka pro oblast územního rozvoje a územního plánu se věnoval brownfieldům, nevyužívaným územím. I nyní cílí na rozkvět takových míst na Palmovce či v Nových Dvorech, kde město již chystá výstavbu bytů.

V čele města se hodlá soustředit na boj s rostoucími životními náklady, bydlení a dopravu. Zdůrazňuje potřebu návratu selského rozumu, spolužití řidičů, chodců a cyklistů. V Praze má být jedna velká rezidentní parkovací zóna. Rovněž chce prosazovat opatření, po nichž by se nesnižovaly počty pruhů a nevznikaly by zbytečné cyklopruhy.

Lídr již v zastupitelstvu strávil dvě funkční období. V roce 2002 byl do něj zvolen za Demokraty Jana Kasla jako člen Cesty změny, o osm let později se stal zastupitelem TOP 09. V roce 2020 se neúspěšně pokoušel stát senátorem na Praze 1, letos kandiduje na Praze 11.

Koalici Solidarita zpočátku tvořili sociální demokraté se Zelenými, do čela vybrala brněnskou rodačku a bývalou veřejnou ochránkyni práv Annu Šabatovou. V červenci strany oznámily rozšíření levicové aliance o Idealisty a Budoucnost.

Šabatová míří do volebního boje jako nezávislá. Takto se již v minulosti neúspěšně ucházela o senátorské křeslo ve Vyškově (v roce 2008) a v Brně-městě (v roce 2020), v obou případech na návrh Zelených.

V Praze žije téměř 50 let, ochraně práv se hodlá věnovat i v primátorské roli. Koalice svůj vznik vysvětluje programovou blízkostí, v případě návratu stran do zastupitelstva se plánuje soustředit na dopravu, sociální oblast a životní prostředí.

Na čele komunistické listiny stanul místopředseda strany Milan Krajča. Na post v pražském zastupitelstvu sahá potřetí, v minulosti taktéž neúspěšně za stranu kandidoval do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu. Rovněž stál v čele Komunistického svazu mládeže v době jeho rozpuštění v roce 2006. Soud později toto rozhodnutí zrušil.

„Jde nám výhradně o zájmy motoristů, kteří jsou vedením Prahy dlouhodobě šikanováni,“ pronesl Macinka po vystoupání do vedení strany. Jízdu autem považuje za existenční záležitost. K prioritám strany se řadí provoz víceproudých komunikací a „zklidnění dopravy“. Strana zdůrazňuje, že se „těší podpoře několika automobilových klubů a spolků“.

Do čela hlavního města se chce postavit i bezpečnostní expert David Tygr Ploc. Předsedá straně Domov, jež do února existovala pod názvem Institut. Loni neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny za Volný blok, který se v lednu 2022 přejmenoval na Českou Suverenitu (v názvu skutečně je velké „S“ – pozn. red.). Třetí složku koalice tvoří Rozumní.