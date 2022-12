V Česku se možná budou recyklovat baterie elektromobilů

Technologická společnost IBG Česko chce v Kralupech nad Vltavou postavit první recyklační linku pro lithiové baterie v Evropě, která by byla součástí cirkulárního systému. Systém má tvořit uvedení baterie na trh, druhotné využití a následná recyklace. Linka v Kralupech by měla vzniknout v následujících letech, nyní vzniká projekt.

Projektová dokumentace linky by měla být hotová nejpozději na jaře 2023. Kapacita by měla být kolem 200 tun ročně, později by měla výrazně vzrůst. Globálně v současné době není recyklace trakčních baterií elektromobilů příliš rozšířená, podle webu hybrid.cz se jich recyklují jednotky procent ročně.