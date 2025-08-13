Hlavní obsah

Vzácné houby žijí na Mauriciu i v Čechách, potřebují hlavně sůl

Radek Plavecký

Čeští vědci objevili a vědecky popsali dva nové rody mikroskopických hub. Mykologové z Botanického ústavu Akademie věd ČR sídlícího ve středočeských Průhonicích zjistili, že nepatrné houby žijí v prostředí s vysokým obsahem soli. Je jim patrně lhostejné, zda se jedná o mořské lokality nebo suchozemskou oblast. Houby byly objeveny v mořské trávě na ostrově Mauricius a nyní také ve slané půdě v západních Čechách.

Foto: Martin Vohník

Houba Thalassodendromyces purpureus tvoří strukturu skládající se z kulovitých buněk, které připomínají korálky navlečené na šňůrce (měřítko 50 mikrometrů, tj. 50 miliontin metru).

„Nové rody patří do řádu Lulworthiales, skupiny hub dosud známé především z mořského prostředí, kde žijí například na naplaveném dřevě, v mořské pěně nebo na mořských řasách. Výzkum ale ukazuje, že tyto houby mají mnohem širší ekologický rozsah, než se dosud předpokládalo,“ upozornil jeden z autorů studie Martin Vohník z oddělení mykorhizních symbióz.

„Na základě genetických dat i laboratorních pokusů se ukazuje, že hlavním faktorem určujícím výskyt těchto hub je salinita prostředí, nikoliv to, zda se jedná o moře nebo pevninu,“ uvedli autoři studie.

Foto: Ondřej Hynar, AV ČR

Mořská tráva Thalassodendromyces ciliatum na pobřeží Mauricia v Indickém oceánu je hostitelem mikroskopických hub.

Objev tak dokazuje, že některé druhy hub doposud spojované jen s mořským prostředím dokážou překvapivě žít i na suchozemských místech s vysokou koncentrací soli.

V Národní přírodní rezervaci Soos

Zatímco jeden z nově objevených druhů byl izolován z kořenů tropické mořské trávy v Indickém oceánu u pobřeží Mauricia, druhý byl překvapivě nalezen v Národní přírodní rezervaci Soos nedaleko Františkových Lázní.

„Tento typ biotopu je ve skutečnosti typem mokřadu, kde je půda a voda bohatá na soli. Přestože je lokalita vnitrozemská, genetická analýza ukázala, že nalezená houba Halomyrma je příbuzná mořským druhům, což naznačuje nečekané propojení mezi mořskými a suchozemskými ekosystémy,“ dodali vědci.

Svůj objev popsali v mezinárodním vědeckém časopisu IMA Fungus.

