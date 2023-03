Vědci detailně rozebrali úspěšný test planetární obrany

Nebezpečný asteroid tedy musíme objevit minimálně několik let před srážkou a musíme také umět přesně spočítat jeho budoucí dráhu ve Sluneční soustavě. Pak může NASA nebo nějaká podobně schopná organizace připravit meziplanetární sondu, která bude schopna takový úkol splnit.

NASA provedla praktický test této metody 26. září loňského roku. Tehdy její sonda v rámci mise DART ( Double Asteroid Redirection Test ) narazila do měsíce Dimorphos, který obíhá kolem „blízkozemního“ asteroidu (65803) Didymos. Sonda DART zasáhla povrch planetky Dimorphos, takže její tělo dopadlo mezi dva velké balvany, blízko optického středu.

Vědci zveřejnili nové záběry z vychýlení asteroidu loni v záříVideo: ESO/OPITOM ET AL./NASA, AP

Připomeňme si některé základní parametry „kosmického kulečníku“: sonda DART odstartovala ze Země 24. listopadu 2021, po několika letech přípravy. Měla hmotnost 640 kg, šířku bez solárních panelů cca 2 metry a narazila do měsíčku Dimorphos o průměru cca 160 metrů rychlostí 6600 metrů za sekundu.

Ukázalo se, že veličina se nakonec zkrátila o 33 minut, což je mnohem více, než v co výzkumníci doufali. Náraz také okamžitě zpomalil oběžnou rychlost asteroidu nejméně o 2,7 milimetru za sekundu. Dráha těžiště obou asteroidů kolem Slunce ale nebyla ovlivněna, tudíž byl tento test pro Zemi bezpečný.

Zkouška tedy dopadla na výbornou, i když se jednalo o poměrně malý asteroid. Na druhou stranu malých asteroidů je v prostoru kolem oběžné dráhy Země mnohem více než těch větších, čili pokud bychom měli zasahovat proti „vesmírnému agresorovi“ tohoto typu, typický případ „planetární obrany“ by nejspíše vypadal velmi podobně.

Sonda byla asi 80krát menší než Dimorphos. Řídicí tým mise přirovnal kolizi k nárazu golfového vozíku do jedné z velkých pyramid v Gíze – byla dostatečně silná na to, aby vytvořila impaktní kráter. Hlavním faktorem zde byla velká nárazová rychlost.

Studie zároveň uvádějí, že odchýlení asteroidu zhruba o velikosti Dimorphosu je možné i bez letu předchozí průzkumné kosmické sondy, pokud budou mít vědci několik let či nejlépe několik desetiletí na přípravu kolize.

Zásah měsíčku Dimorphos sondou DART je o to cennější, že zvláště poslední fázi letu před srážkou musela sonda řídit skoro sama, tedy autonomně. Musela sama získávat podrobné informace o poloze obou složek dvojitého asteroidu ve velké rychlosti, bez předem shromážděných detailních informací. A na jejich základě rychle upravovat dráhu svým iontovým motorem.

Protože jediným cílem sondy byl náraz do měsíce asteroidu, nenesla prakticky žádné vědecké přístroje. Jediným větším byl 20centimetrový navigační dalekohled DRACO (Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation), který přesně směroval sondu k místu dopadu.