V milovické rezervaci se narodila první mláďata zpětně šlechtěných praturů

Původního pratura člověk vyhubil v 17. století. Proces zpětného šlechtění by měl podle Dostála trvat zhruba 50 let. Nizozemská nadace Taurus Foundation, která loni do Milovic nová zvířata dodala, se zpětným šlechtěním praturů zabývá od roku 2008. První zvířata do milovické rezervace poslala v říjnu 2015.