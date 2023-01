V dubnu se uzavře kopule pražského planetária. Dostane nejmodernější projekční systém

„Mohu potvrdit, že budeme planetárium zavírat ke konci dubna. Přesné datum ještě neznáme. Do podzimu se bude stávající promítací systém demontovat a poté instalovat nový: LED obrazovka po celé kupoli, což je celosvětový unikát. Rádi bychom otevřeli na jaře roku 2024, ale bude záležet na průběhu prací,“ popsala Šimoňaková.

V době rekonstrukce by se podle Šimoňakové nicméně nemělo planetárium uzavřít zcela, ale v případě, že to práce dovolí, zůstane přístupná výstava a obchod se suvenýry. Konat by se rovněž měly i workshopy pro školy.