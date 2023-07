Učí se a nesedí ve škole. Do programu založeného princem Philipem se mohou zapojit i Češi

Program je dostupný pro děti a dospělé ve věku od 13 do 24 let. Nyní je v Česku zapojeno více než 320 institucí a 7500 žáků, kteří přijali výzvu věnovat se hodinu týdně třem aktivitám. Kromě dobrovolnictví také usilují o zlepšení jimi vybrané pohybové činnosti a dovednosti. Nedílnou součástí programu je také týmová expedice, díky které se studenti učí spolupráci, komunikaci, plánování a řešení nových situací.

Historie mezinárodní ceny vévody z Edinburghu sahá až do roku 1956, kdy program založil princ Philip, vévoda z Edinburghu, a to spolu s pedagogem Kurtem Hahnem a lordem Huntem. Od té doby se dostal do více než 130 zemí světa. U nás se lze do programu DofE zapojit od roku 1995.