U Nového Zélandu uhynulo téměř 500 kulohlavců

Žádnou z uvízlých velryb - tedy ani žádnou z těch, které ještě žily - nebylo možné dostat zpět do moře. Příslušní kulohlavci se totiž dostali na pláže na Chathamských ostrovech, které mají asi jen 600 obyvatel a nacházejí se zhruba 800 kilometrů východně od hlavních ostrovů Nového Zélandu.

„Kvůli riziku žraločích útoků na lidi i na kytovce byli přeživší kulohlavci utraceni, aby se předešlo jejich dalšímu utrpení,“ vysvětlil vládní poradce Dave Lundquist. „Takovéto rozhodnutí se nepřijímá snadno, ale v případech, jako je tento, je to nejlepší možnost,“ sdělil.

Tyto úhyny přicházejí dva týdny poté, co v Austrálii zemřelo asi 200 kusů daných kytovců poté, co zvířata uvízla na odlehlé tasmánské pláži.

Konkrétně na Chathamských ostrovech nejsou případy uváznutí ničím neobvyklým. Vědci netuší, co to způsobuje. Podle jedné z teorií kytovci na mělčinu zabloudí kvůli parazitickému onemocnění, které napadá jejich mozek a znemožňuje správnou orientaci v prostoru. Též se spekuluje, že do poslední chvíle pronásledují kořist, chrání nemocné jedince či unikají před predátory.