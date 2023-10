Cermat si digitalizaci přihlášek udělá sám, cena má být pod dva miliony

Zakázku na dodavatele, která počítala s dodáním systému a jeho správou po dobu tří let za předpokládanou cenu 12 milionů Kč s DPH, Cermat v pondělí zrušil.

„Předpokládáme, že ta částka bude do dvou milionů korun za vývoj systému. Zatím nedokážeme odhadnout, jak moc pod dva miliony korun to bude. Vycházíme zatím z odhadnuté pracnosti. Domnívám se, že cena za systém bude kolem 1,6 milionu plus minus pár set tisíc,“ řekl Krejčí.