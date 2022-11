Kosmická loď Orion je už na oběžné dráze kolem Měsíce

Při vstupu na oběžnou dráhu Měsíce se kosmická loď nacházela zhruba 380 000 kilometrů od Země. V příštích dnech by měla dosáhnout vzdálenosti až 420 000 kilometrů, což by byl rekord pro kosmickou loď postavenou pro lidskou posádku. „Je to statistika, ale také symbolický údaj pro to, co představuje,“ uvedl Jim Geffre z NASA.