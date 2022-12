S řízením škol by ve všech krajích měli od července pomáhat odborníci

Na projekt je do konce června 2029 z Operačního programu Jan Amos Komenský určeno asi 895 milionů korun, sdělila náměstkyně na úterním kulatém stole MŠMT.

„Nejenom to, aby ministerstvo bylo schopné včas, správně a srozumitelně informovat školy a zřizovatele, ale zároveň aby mělo i zpětnou vazbu od škol a zřizovatelů a na základě té znalosti a oboustranné komunikace mohlo přizpůsobovat své rozhodovací procesy nebo legislativní plány,“ řekla náměstkyně.

Na celé území Česka by se podle náměstkyně měl šestiletý projekt rozšířit od 1. července 2023. Podporu bude školám a obcím poskytovat 150 lidí. Z toho 120 osob bude působit ve 13 regionálních týmech, které budou blízko jednotlivých škol a radnic a budou sdílet zázemí a zkušenosti s krajskými pobočkami Národního pedagogického institutu a České školní inspekce.

Podobně se dříve vyjádřil mj. vedoucí expertní skupiny k přípravě strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Arnošt Veselý.

Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že vytvoří podmínky pro posílení klíčové role ředitele školy jakožto pedagogického lídra. Snížit by se tak měla administrativní zátěž ředitelů, a to mimo jiné díky rozvoji informačního systému veřejné správy s termínem do září 2023.