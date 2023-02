Rada VŠ chce změnu ve financování, mzdy odborných asistentů klesají

Podle akademiků se nicméně zvětšují rozdíly mezi financováním univerzit a regionálního školství. Za posledních 10 let vzrostl podle členky předsednictva RVŠ Lenky Valové objem peněz, které resort poslal do regionálního školství o 115,8 miliardy korun. Oproti tomu rozpočet VŠ stoupl jen o 3,7 miliardy, a to včetně peněz určených na vědu a výzkum na univerzitách.