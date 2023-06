Praha schválila vypsání tendru na dostavbu budoucího sídla kosmické agentury

Inovace na Palmovce má na starost organizace Pražská developerská společnost (PDS). Ta už podle Hlaváčka provedla tzv. předběžné tržní konzultace. Stavba by měla být zahájena začátkem příštího roku a náklady by měly činit v předpokladu 1,9 miliardy korun bez DPH.

Dostavenou budovu si od města pronajme ministerstvo financí, které ji následně poskytne agentuře. Ta nyní sídlí v Janovského ulici v Holešovicích, kde je v provozu už 11 let. Do nových prostor by se měla přestěhovat v roce 2027.