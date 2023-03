Faul vlády, ruší slib kantorům

„Je to pro nás rozhodně zklamání, pokládám to za faul vůči všem pedagogům. Vláda jde proti svému prohlášení a se svými sliby hraje podivnou hru. I na osobních jednáních velké koaliční pětky, když se vyjednávaly platy, jsme byli ujišťováni, že bude zákon a ten to bude řešit,“ řekl Právu šéf školských odborů František Dobšík.