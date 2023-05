Organizace budou školit učitele, jak pracovat s dětmi s traumaty

Cílem programu je podle informací na webu projektu nastavovat podmínky pro to, aby dětem s traumatickými zkušenostmi byla ve školách a dalších institucích poskytována podpora, která pomůže zmírňovat důsledky negativních zážitků.

Stres, který může vést k záchvatům a podobnému náročnému chování, může zmírnit přizpůsobení činností ve škole možnostem a potřebám dítěte. Podle odbornice by tak učitelé v hodinách měli objem zadávané práce přizpůsobovat aktuální pozornosti žáka a činnosti promyšleně a dostatečně často střídat. Aktivity by přitom měly být volené a do výuky řazené podle toho, jak náročné na pozornost dítěte jsou.