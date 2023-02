Odbory filozofických fakult zvažují žaloby na univerzity

Rozdíly činí desítky tisíc. Zatímco docent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pobíral loni na tarifu 32 400 hrubého, docent 2. lékařské fakulty téže univerzity přes 70 tisíc. Přitom oba spadají do stejné kolonky v tarifní tabulce.

A podle odborů je právě tato situace v rozporu se zákoníkem práce, přičemž se opírají o verdikt Ústavního soudu z roku 2021, který dal za pravdu všem nižším instancím, že řidič České pošty v Olomouci zařazený do stejné tarifní tabulky s totožným popisem práce jako řidič téhož podniku v Praze má nárok na úměrně vysokou mzdu. Rozdíl v tomto případě činil 3500 korun měsíčně.

„Odborový právník nám řekl, že je to velmi podobné, protože se vám bude velmi těžko obhajovat, v čem je odlišná práce jednoho odborného asistenta na jedné fakultě a druhého na jiné, když oba učí, vedou studentské práce, podávají granty, píšou články. Jediné, co se liší, je téma. Obojí předpokládá kvalifikaci, akademické tituly, zkušenosti, ale plat je úplně jinde,“ řekl Právu František Kratochvíl z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. I jeho fakulta se zapojila do stávkové pohotovosti.