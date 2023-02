Historik Vaněk odmítá nařčení ze sexuálního obtěžování

Podle zdroje Práva to měl být právě Vaněk, který na studijním výletě měl studentce nabídnout dvojnásobný počet kreditů za sex. Něco podobného se mělo stát i před dvěma lety na adaptačním kurzu.

Podle ní se bude vyšetřování týkat nadále obou kantorů, a to i hluboko do minulosti. „Výsledkem šetření bude definice toho, jaký skutkový stav věcí poradní komise shledala, a její stanovisko k němu doprovodí doporučeními k dalším krokům pro vedení univerzity, fakulty a samotné podavatelky,“ napsala Právu. Nevyloučila, že by věc mohla skončit v rukou policie.