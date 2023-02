Divoké kurzy fakulty: sváděly i studentky

„Chvíli jsme já i spolužáci situaci pozorovali. Vyučující vždy poodstoupil nebo studentce neverbálně naznačil, že to není vhodné a že se mu to nelíbí. Když jsem viděla, že se studentka stále nenechala odbýt, situaci jsem natočila,“ řekla autorka videa.

Pedagog měl nakonec dívku poslat pryč. „Situaci si údajně měla s vyučujícím vyříkat. Snad se i omluvila. Ale to neznamená, že se to nestává. Já sama jsem se mnohdy chovala možná vyzývavě a nevhodně, vyučující to vždy ustáli a vysvětlili mi, že to je nepřípustné,“ přiznala autorka videa.

Situaci na letním kurzu popsala další studentka. „První večer panovala ve společenské místnosti uvolněná atmosféra. Hrálo se na hudební nástroje a zpívalo. Jedna ze studentek posílena alkoholem přišla k vyučujícímu a hlasitě mu dělala sexuální návrhy, které on rázně odmítl. Kamarádka ale ztropila scénu, začala na něj křičet a nadávat mu. On se ohradil, vypadal až zoufale. Poté si postěžoval, že ani neví, co v takové situaci dělat, protože i kdyby to nahlásil, stejně by mu nikdo nevěřil. Kamarádka se později omluvila a dohodli se, že se to dále řešit nebude,“ uvedla.