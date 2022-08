Univerzita prodá škodováckého obra

Objekt u první podnikové brány přitom koupila před pouhými dvanácti lety, za éry rektora Josefa Průši, a to za 189 milionů, teď jej realitní kancelář nabízí o 27 milionů laciněji. „Zda bylo tehdejší rozhodnutí špatné, nemohu posoudit,“ sdělil Právu současný rektor Miroslav Holeček.

Zpočátku byly v budově ateliéry univerzitního Ústavu umění a designu, který v té době neměl vlastní prostory. Fakulta zdravotnických studií zde působila do roku 2017.

Cihlová budova z roku 1948 na čelním okraji škodováckého areálu má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Podle makléřů by zde mohla být třeba lehká výroba nebo kancelářské prostory, do centra města je to kousek. Objekt však potřebuje rekonstrukci, všechny rozvody jsou zastaralé, vodovod nefunguje, ze dvou výtahů jezdí jen jeden. Předpokládaná cena je stanovena na 162 milionů korun, pokud se najde více zájemců, rozhodne aukce.