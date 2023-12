Nově vyvinuté elektromotory uspoří lidem až pětinu nákladů za energii

Až pětinu energie u velkých domácích spotřebičů jsou schopny ušetřit nově vyvinuté elektromotory z brněnského Vysokého učení technického (VUT). Nainstalovat je lze do praček i ledniček, do tepelných čerpadel nebo ventilací. Snižovat spotřebu pomáhají do elektromotorů nově přidané permanentní magnety.

Foto: archiv FEKT VUT Vedoucí vývojářů Jan Bárta s jedním z úsporných motorů s permanentními magnety