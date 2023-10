Odkryté pohřebiště v Gaze vydalo vzácné olověné sarkofágy

Výzkumné práce v oblasti stejně jako zdejší historické bohatství dlouhodobě ohrožuje neklidná situace v regionu, a to i bez ohledu na nově vzplanutý válečný konflikt. Řada archeologů tak zasvětila svůj život ochraně zdejších památek.

Řada faktorů, jako jsou nadvláda militantního Hamásu, boje s Izraelem nebo rychlý růst počtu obyvatel, ale tamní historické bohatství dlouhodobě ohrožuje. Archeologové se navíc musejí potýkat s nedostatkem finančních prostředků. Špatná ekonomická situace obyvatel země dále vede k tomu, že je spousta vzácných artefaktů rozprodávána pašeráky do zahraničí.

Skupina místních archeologů je ale přesto odhodlaná navzdory problémům ochránit historické bohatství Gazy. „Nikdo tu nemá formální vzdělání. Jsem v podstatě to nejlepší, co máme. Existuje malé oddělení v rámci školy architektury na Islámské univerzitě, ale to je vše,“ vysvětlil Fadel al-Otul pro Guardian. Tento nadšený archeolog vyrostl v uprchlickém táboře a svoje více než dvacetileté zkušenosti získal během práce po boku zahraničních týmů.