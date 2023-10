Vrazi z Gazy vraždí Židy. Stovky lidí se sešly v Praze na podporu Izraele

Lidé si přinesli modrobílé izraelské vlajky a transparenty s texty: Vrazi z Gazy vraždí Židy, Izrael má právo na existenci či Praha stojí za Izraelem.

Shromáždění začalo v podvečer v půl šesté. Zahájila a doprovázela ho kapela Nešama tradičními izraelskými skladbami. Úvodní slovo měl pořadatel Karel Sedláček z České společnosti přátel Izraele.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Spoustu lidí v davu si přineslo transparenty vyzívající k podpoře Izraele.

Přesun ambasády do Jeruzaléma?

Řečníci vyzývali k omezení finanční podpory Palestiny i tvrdé odvetě z izraelské strany, ale také oficiálně vyzvali poslance ke krokům, které by směřovaly k přesunu izraelské ambasády do Jeruzaléma.

„My chceme to zděšení přetavit do něčeho, co je pozitivní, co už nějakou dobu tak nějak pod pokličkou rostlo, aby to teď v tuto dramatickou chvíli vydalo ovoce, a to je právě přesun české ambasády do Jeruzaléma,“ řekl Sedláček. Velvyslanectví České republiky se momentálně nachází v Tel Avivu.

Opoziční poslanec hnutí ANO Miloslav Janulík na pódiu prohlásil, že již v úterý na začátku schůze sněmovny navrhne zařadit mimořádný bod k tomuto tématu. Poslanecká sněmovna by podle něj měla vládu k přesunu ambasády zavázat. Janulík je také člen meziparlamentní skupiny přátel ČR - Izrael.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Na pódiu byla umístěna sedmiramenná menora – symbol judaismu

Pozitivně se k přesunu ambasády vyjádřil také premiér Petr Fiala (ODS). „Osobně dlouhodobě podporuji přesun české ambasády do Jeruzaléma. Jsem přesvědčen, že v současné době by to byl žádoucí krok,“ sdělil na sociální síti X. Za přesun ambasády chce v Poslanecké sněmovně bojovat i Hayato Okamura (KDU-ČSL), který to na shromáždění zmínil ve svém projevu na pódiu.

Mezi řečníky nechyběli ani ředitel Institutu pro výzkum práce a rodiny Slovenské republiky Roman Joch, Denis Doksanský z Aliance pro Izrael, esejista a scenárista židovského původu Jefim Fištejn i pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Svoboda vyjádřil radost, že lidé i přes nepříznivé počasí přišli vyjádřit odpor proti útokům teroristického hnutí Hamás. „Česko má s Izraelem velmi dlouhé vztahy, protože českoslovenští piloti byli v Izraeli v době, kdy vznikal,“ řekl na pódiu. Zároveň dodal, že Praha jako město vyjádřila dnešním vyvěšením vlajky největší politickou podporu Izraeli.

„Pro nás je to 11. září“

Dále vystoupila i izraelská velvyslankyně v Česku Anna Azari. Ta vyjádřila poděkování za podporu českým občanům i za to, že na shromáždění dorazili.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Velvyslankyně Izraele Anna Azari pronesla řeč česky, to, co se děje v Izraeli, přirovnala k 11. září s několikanásobnými oběťmi vzhledem k počtu obyvatel.

„Setkáváme se tady ve chvíli, kdy Izrael prožívá těžké chvíle. To, co se stalo v sobotu, byl nejen překvapivý teroristický úrok, na který nebyl Izrael připraven. Pro Izrael to byl černý moment. Pro nás je to jako 11. září pro Spojené státy se strašným množství izraelských obětí. Teroristé si mysleli, že naše vláda nedrží spolu ani ve válce, to se ale spletli,“ sdělila na pódiu.

Dodala, že ona sama má velké štěstí, že je právě teď v České republice. „Dnes jsem tu z jediného důvodu. Abych vám poděkovala za tu neuvěřitelnou podporu jménem celého Izraele,“ řekla.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky +4

V řadách posluchačů stáli také politici. Mezi nimi bývalý premiér Jan Fischer či senátor Jiří Drahoš (nezávislý za STAN).

Kromě pražského magistrátu vyvěsili vlajku také na radnici Prahy 4 i Úřad vlády ČR. Modře svítí most Miloše Sýkory i radniční věž v Ostravě, historická radnice v Liberci i pražská Petřínská rozhledna.

Lidské dno: kamera v autě natočila Palestince, jak zastřelil zraněného, další ho okradli