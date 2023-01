Nebeský „ohňostroj“ za svitu Měsíce. Kvadrantidy vrcholí ve středu nad ránem

V noci na středu bude vrcholit meteorický roj Kvadrantidy. Jde o jeden z nejbohatších rojů, který je téměř pravidelně aktivní hned zkraje nového roku. Kvadrantidy jsou aktivní od 1. do 10. ledna, maxima dosáhnou 4. ledna ve 4:40 SEČ. Nevhodnější podmínky pro pozorování budou ale až po páté hodině ranní, kdy zapadá Měsíc, a to zhruba do 6:00, kdy svítá.

Foto: Petr Horálek Maximum meteorického roje Kvadrantidy v lednu 2020 nad Oravskou Lesnou na Slovensku