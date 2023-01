Spatříme kometu, kterou naposledy sledovali neandertálci? Astronomové krotí nadšení

Podle současných odhadů by měla v době přiblížení k Zemi dosáhnout alespoň 6. hvězdné velikosti, což je veličina udávající jasnost objektu na obloze. Podle Newsweeku je 6. hvězdná velikost zhruba hranice, při níž je vesmírný objekt schopno spatřit lidské oko.

Tuzemští astronomové chtějí přílišné nadšení spíše krotit. „Zdráháme se vzbuzovat velké naděje, protože jak se říká: ‚Sázet na jasnost komety je snad ještě horší než sázky na dostihového koně.‘ A je to skutečně tak,“ řekl Novinkám s určitou formou nadsázky tiskový tajemník Astronomického ústavu Akademie věd ČR Pavel Suchan.

„I přesto, že předpověď je taková, že kometa by mohla na přelomu ledna a února dosáhnout jasnosti, kdy by mohla být na hranici pozorovatelnosti očima, může dojít k pomalejšímu nárůstu její jasnosti a nedopadne to, nebo naopak může dojít k prudkému zjasnění a bude viditelná očima už dříve,“ dodal.