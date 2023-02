Známky nechat. Slovní hodnocení dětí ve školách odmítají hlavně senioři

„Větší podporu má myšlenka zavedení slovního hodnocení v prvních třídách základních škol hlavně u mladých lidí pod 30 let, naopak mezi seniory je odpor k takové změně nejvýraznější“, dodal Radek Pileček z agentury STEM/MARK.

Zatímco žákům prvních tříd by slovní hodnocení dopřála polovina lidí, pro druhou třídu by se zamlouvalo již pouze 43 procentům lidí. Ve třetí třídě by již chtělo slovní hodnocení pouze 35 procent lidí. S jeho zavedením pro vyšší ročníky podpora dále klesá.