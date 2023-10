Medúzy ukazují, že k učení není potřeba mozek

Dvanáct medúz výzkumníci umístili do nádrže s šedobílými pruhy, sedm do černobíle pruhované nádrže a osm do nádrže s čistě šedými stěnami. Zjistili, že medúzy umístěné v nádržích s černobílými pruhy, které jim patrně připomínaly kořeny mangrovů v jejich přirozeném prostředí, nikdy nenarazily do stěn - na rozdíl od svých „kolegyň“, zejména těch v nádrži bez vzorů.