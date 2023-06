V léčbě alzheimera by mohl pomoci homotaurin z mořských řas

Tým třiadvaceti vědců z brněnských výzkumných institucí zřejmě našel cestu, která by mohla vést k předcházení Alzheimerově chorobě a do jisté míry i k její úspěšné léčbě. Jde o nemoc provázenou odumíráním nervových buněk, vedoucím k postupné demenci. S ohledem na to, že se lidstvo dožívá stále vyššího věku, je tato choroba doslova civilizační hrozbou 21. století.

Foto: Masarykova univerzita Brno Lék na alzheimera hledají vědci v Loschmidtových laboratořích Masarykovy univerzity Brno. V kroužku je mikroskopický snímek mozkového organoidu, na němž se testoval homotaurin.