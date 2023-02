Kraje mohou navyšovat kapacity středních škol, MŠMT jim nechce bránit

Do roku 2027 plánuje ministerstvo podle aktuálního návrhu záměru rozvoje vzdělávání podpořit zvýšení kapacit škol tím, že nebude omezovat rozšiřování čtyřletých gymnázií, lyceí a oborů s výučním listem. Rozšířit by se mohly třeba i obory s technickým, přírodovědným a zdravotnickým zaměřením. Pro ty ale bude podmínkou, že obor bude odpovídat mj. předpokládaným dlouhodobým potřebám trhu práce v kraji.

Převedení odpovědnosti za zřizování středních škol na ministerstvo by podle resortu bylo nesystémové. Vyžadovalo by úpravu školského zákona a představovalo by zásah do působnosti samosprávy.

„MŠMT nemůže beze změny školského zákona převzít odpovědnost za zřizování středních škol, ani by to nebylo systémové řešení, protože by to byl významný zásah do samosprávných kompetencí krajů. MŠMT nebude klást překážky při navyšování kapacit středních škol s výjimkou víceletých gymnázií a konzervatoří,“ píše se v pracovní verzi dokumentu s názvem Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023 až 2027.