Když chobotnice ve spánku změní barvu, asi se jí něco zdá

Předpokládá se, že chobotnice procházejí dvěma fázemi spánku: „tichým“ spánkem a „aktivním“ spánkem, z nichž ten druhý zahrnuje záškuby částí těla a rychlé změny ve struktuře a vzorování kůže, napsal list The Guardian .

OIST je jedním z nejúspěšnějších výzkumných pracovišť v Japonsku. Podle profesora Sama Reitera, hlavního autora výzkumu, výsledky jejich bádání naznačily, že by chobotnice mohly mít sny, nicméně neprokázaly to. „Určité vzory na kůži ve stavu bdělosti můžeme přiřadit k určitým situacím: lov, hrozby, maskování do různých druhů prostředí. Prokázali jsme, že toto vzorování se opět objevuje i během aktivního spánku,“ uvedl Reiter.