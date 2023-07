Karas obecný: dříve běžná ryba, dnes kriticky ohrožená

Zejména díky aktivní veřejnosti. Do občanské vědy Zachrankarase.cz se nám přihlásilo již téměř 1000 lidí a ti nám nahrávají v rámci webu lokality, kde se karas obecný stále vyskytuje. Tipy nám chodí například i přes sociální sítě.

Co způsobilo tak dramatický úbytek ryby, která se ještě před několika desítkami let v Česku hojně vyskytovala?

V první řadě bych určitě jmenoval invazní druhy ryb, a to zejména karase stříbřitého a střevličku východní, kteří jsou velmi zdatní ve shánění potravy a postupně karase obecného z lokality konkurenčně vytlačují. Toto lze stále na některých místech pozorovat.

Jak se díváte na projekty návratu, tedy reintrodukce karasů do české přírody? Mají tyto projekty nějaká rizika?

V první řadě jsem velmi rád, že se jednotlivci i organizace zapojují do ochrany a reintrodukce karase obecného. Existuje zde však riziko, že se budou karasi z důvodu reintrodukce přesouvat na velké vzdálenosti v rámci našeho státu či dokonce budou přivezeni ze zahraničí, jak se to v minulosti dělo s jinými druhy ryb. V České republice se nacházejí dvě velmi odlišné linie karase obecného.

Jedna je původní v povodí Dunaje, zatímco druhá je původní v povodí Labe a Odry. Tyto linie jsou od sebe dost evolučně vzdálené, a měly by se proto respektovat jejich hranice.

Jak by podle vás měli postupovat třeba starostové na vesnicích s rybníky, kde karasi postupně vymizeli?

Rybníky se poměrně často revitalizují a odbahňují, a zde vidím prostor pro zbavení se invazních druhů a reintrodukci těch ohrožených a mizejících (například i slunky obecné, lína obecného či hrouzka obecného, tedy dříve běžných druhů v rybnících). Samozřejmě ale záleží na využití rybníka. Pokud je prioritou místní komunity přesadit rybník kapry, tak by asi neskýtal moc prostoru pro prosperitu těchto ryb.

Ano, připravujeme návrh projektu, kde by se snad veřejnost mohla ještě více zapojit do reintrodukce karase obecného. K tomu ale potřebujeme nejprve prozkoumat současný výskyt a genetické zdroje, abychom mohli reintrodukovat ryby z lokálních populací.

Rádi bychom též zapojili děti a mládež, neboť dříve to bývala ryba návesních rybníčků, s kterou si vytvořili mladí rybáři velmi pevný vztah sahající do současnosti.

To nyní pozorujeme v rámci naší občanské vědy a bylo by dobré, aby na něj nezapomněly i následující generace.

Největší ránu zasadila našemu původnímu karasovi invaze konkurenční ryby: karase stříbřitého. Ten byl do českých vod zavlečen v 60. letech minulého století. Má tendenci vytlačit ostatní kaprovité druhy ryb, a to především ze dvou důvodů.

Velmi aktivní je v programu záchrany karase obecného pražská zoo. Letos vysadili karase obecného do revitalizovaného Salvátorského rybníka v Přerově nad Labem. Po úspěšném vysazení v pražské Vinoři minulý rok na podzim se rozhodli s projektem pokračovat i nadále.

Návrat původních druhů ryb přitom není vůbec jednoduchý, spolupracuje mnoho institucí. Je zapotřebí vybrat vhodný rybník, prověřit, zda se v něm nevyskytují invazní druhy - jako karas stříbřitý či střevlička východní. Zásadní je také geneticky čistá linie odpovídající místu. V Čechách z původní labské linie, na Moravě pak z dunajské. Zabezpečení takové násady je program na několik let.

Zároveň vědci prověřují několik desítek nádrží - návesních rybníků, retenčních nádrží u průmyslových staveb či dopravní infrastruktury, kam se ryby v průběhu několika let vysadí. Projektu otevřeli dveře starostové hned několika obcí na Říčansku.

O chov a následné vypouštění karase se bude pokoušet v příštích letech také známý český rybář Jakub Vágner, a to s podporou papíren Mondi ze Štětí. Karase obecného chce odchovat až do dospělosti, proto vypouštění plánuje až v roce 2025.

„Momentálně jsme na velmi křehké hraně. Buď se nám podaří karase obecného zachránit, nebo může z našich vod úplně zmizet. Je to souboj s časem a je velmi důležité, aby se do tohoto i do jiných projektů zapojila nejen odborná, ale i široká veřejnost,“ apeluje na záchranu Jakub Vágner.