Sucho už trápí skoro celé Česko, říká hydrolog

Vodu je vždy složité hodnotit v danou chvíli nebo z nějakého dlouhodobého pohledu. Letošní rok zpočátku vypadal nadějně. Parametry, které sledujeme, nebyly na stavu sucha. Od června se to změnilo. Červen byl teplý a suchý, napršelo pouze 57 procent srážkového normálu. Ukazuje se, že tato kombinace v našich podmínkách dokáže velice rychle přejít do stavu sucha.

Na první pohled je to vidět na krajině, na vegetaci. Co se půdy týče, tam je sucho neoddiskutovatelné. Na velké části území je využitelná vodní kapacita neboli rostlinám dostupná voda okolo deseti procent nebo i méně.

S čím něco dělat můžeme, je vodní hospodářství. Spotřeba, recyklace vody, vodní zdroje – to se hodně vyvíjí, ale stále je co zlepšovat.

Celkových srážek by mělo ještě přibýt, spíš ale v zimě. V létě by jich mělo být tolik jako nyní. Nemělo by to tedy vypadat tak, že vodu nebudeme mít vůbec, voda by měla přicházet pořád. Na druhou stranu vlivem vyšší teploty a vypařování celková tendence k výskytům sucha spíš narůstá.