Kde jsou motýli? Na jaře tu prakticky nebyli, upozorňují vědci

Kuras: Propočet z příslušné studie byl sice následně mírně revidován, pořád se ale pohybujeme v poklesu početností o desítky procent, a to za několik málo dekád. Zkušenější řidiči pamatují, kolik mušek bylo vždy nalepeno na čelním skle a masce automobilu po večerní a noční jízdě. Tak to je dnes již relativně vzácná událost. Ekologové někdy mluví o „efektu čelního skla automobilu“.

Hula: Mohu zmínit bělopáska tavolníkového. Je sice ohroženým druhem motýla, je však zároveň jedním z mála druhů, co se u nás pomalinku šíří. Přišel totiž na to, že se dá žít i na jiných tavolnících než v okolí vod, třeba na zahradách. Tedy z původních jižních Čech je už téměř na Moravě.

Kuras: Já bych ještě doplnil, že ač to možná zní trochu paradoxně, nejvíce jsou ohroženy druhy s vazbou na lidskou činnost v krajině. Ta se do počátku průmyslové revoluce zásadním způsobem změnila. Člověk tehdy byl u kolébky rozvoje biologické rozmanitosti evropské fauny a flóry a dnes se stává jejím hrobařem. Lidská činnost udržovala po tisíce let v krajině bezlesí – poté, co člověk lokálně vyhubil velké druhy spásačů, jako byl ve střední Evropě pratur, zubr, divoký kůň.