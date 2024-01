Jeskyňáři v Moravském krasu si nadělili novoroční dárek, objevili Mauglího síň

„Objev nám udělal obrovskou radost. Z Mauglího síně vedou dál neprobádané komíny. Možná se díky nim dostaneme v budoucnu do dalších částí nepopsaného podzemí,“ řekl Novinkám a Právu Jiří Buček z jeskyňářské skupiny Hluboký závrt, působící při České speleologické společnosti (ČSS).

Hedvábná jeskyně se nachází na Ostrovské plošině, a to mezi obcí Ostrov u Macochy a slavnou propastí Macocha. Její dno a přilehlé Punkevní jeskyně, jimiž ročně projde přes 200 tisíc turistů z celého světa, patří do podzemního systému Amatérské jeskyně. Ten je se svými 45 kilometry nejdelším jeskynním systémem střední Evropy.

Otázkou je, zda do něj patří i Hedvábná jeskyně. Vzájemné propojení těchto podzemních systémů se zatím nenašlo.

Patrně nejvtipnější je historka o tom, jak Mauglí Beneš zvládl nejrychlejší výstup v propasti Macocha. Na její skalní stěně hledal novou trasu a zasekl se, což pozorovala parta jeho přátel z Horního můstku, který se tyčí 138,7 metru nad dnem propasti. Z legrace mu řekli, ať už to nechá být a jde raději s nimi na pivo, a shodili mu z můstku lano, po němž měl vylézt. Jenže druhý konec lana přivázali na tažné zařízení od škodovky a na Horní můstek jej popojetím auta vytáhli za pár vteřin.

Moravský kras je jedním z nejvíce probádaných krasových území na světě. Speleologové z něj proto za velkými objevy vyjíždějí do světa, a to od Číny až po poloostrov Yucatan. Nálezy z Hedvábné jeskyně ale ukazují, že i v krasu je stále co objevovat.