Připravuje se extrémní výprava jeskyněmi Moravského krasu

Jeskyňáři tím chtějí udělat důstojnou tečku za letošními oslavami výročí 300 let od prvního slanění do propasti Macocha. Na laně se tehdy do ní nechal spustit se selským synkem Štěpánem minoritský mnich Lazarus Schopper. Lze jej považovat za jakéhosi předchůdce dnešních jeskyňářů. Teprve po tomto jeho mimořádně odvážném činu začalo objevování jeskyní Moravského krasu, v němž byly položeny základy moderní speleologie.