Jako lidé po marihuaně. Červi konzumující konopí touží po nezdravém jídle

Nejen lidé dostávají po požití marihuany chuť na nezdravé pochutiny. Červi namočení do kanabinoidu dávají přednost kaloričtějším potravinám než obvykle, vyplynulo ze studie, o které informoval list The Guardian. Do budoucna by díky tomuto zjištění mohli být používáni k testování léků pro lidi.

Vědcům se podařilo simulovat účinky, jaké má konopí na lidi, u červů tím, že je namočili do kanabinoidu. Není jim zcela jasné, zda byly larvy zdrogované, ale projevovaly větší oblibu potravin s vyšší kalorickou hodnotou, stejně jako lidé, kteří po požití marihuany touží po nezdravém jídle. Toto zjištění naznačuje, že konopí může zasahovat do důležitého mechanismu, který pomáhá regulovat chuť k jídlu. Je známo, že kanabinoidy působí tak, že se vážou na bílkoviny v mozku, nervovém systému a dalších částech těla, které se nazývají kanabinoidní receptory. Pokud obsahují chemickou látku známou jako THC, mohou vyvolávat pocity uvolnění a spokojenosti. Za normálních okolností tyto receptory reagují na kanabinoidy, které jsou přirozeně přítomné v těle, známé jako endokanabinoidy. Endokanabinoidní systém hraje důležitou roli v oblasti stravování, úzkosti, učení a paměti, reprodukce a metabolismu. K potravě se hrnuli Pro účely studie vědci namočili červy do anandamidu, endokanabinoidu. Předpokládá se, že larvy i za běžných okolností považují vysoce kalorickou potravu za žádanější a aktivně ji vyhledávají. Po nasáknutí anandamidem se tato preference posílila, uvedli výzkumníci a dodali, že červi se k potravě hrnuli a zůstávali tam déle než obvykle. Vědci uvedli, že studie naznačuje, že červi by mohli být využíváni při testování a screeningu léků, které se zaměřují na širokou škálu proteinů zapojených do kanabinoidní signalizace a metabolismu.