Hojná produkce spermií snižuje vlaštovkám věk dožití, zjistili vědci

„Výsledky navíc naznačují, že vlastní produkce spermií může být nákladná – samci, kteří během života investovali relativně hodně do produkce spermií, se v průměru dožívali nižšího věku,“ dodal Albrecht.

Na analýze vlaštovek obecných pracovali vědci 13 let. Shromáždit data nebylo snadné.

„Terénní výzkumy začínají každý rok ještě před návratem vlaštovek do hnízdiště v dubnu, kdy zde instalujeme sledovací kamery, které pomáhají odhalit, jak je to s vlaštovčí nevěrou a chováním ptáků v hnízdech. Pak se členové týmu po týdnu střídají při kontrole hnízd až do odletu posledních vlaštovek, což bývá koncem prázdnin. Protože je vlaštovka druhem pevně vázaným na lidská sídla, je výzkum spojen s intenzivní komunikací s majiteli farem, kde vlaštovky hnízdí,“ popsala Míčková.