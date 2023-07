Experti ukončili spolupráci s institutem na změnách výuky uměleckých předmětů

Varianta A navrhuje, aby základem pro vzdělávání školáků zůstaly hudební a výtvarná výchova, které by rozvíjely další umělecké oblasti. Zatímco hudební a výtvarnou výchovu by školáci měli po celou dobu školní docházky, hodiny jiných uměleckých oborů by na druhém stupni ZŠ navštěvovat nemuseli.