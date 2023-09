Další pokrok lékařského výzkumu. Umělé lidské embryo stvořili i vědci v Izraeli

„Je to pomyslná černá skříňka, naše znalosti jsou velmi omezené,“ uvedl pro zpravodajskou stanici BBC profesor Jacob Hanna, vedoucí projektu z Weizmannova institutu.

Foto: Weizmann Institute of Science

Foto: Weizmann Institute of Science

Foto: Weizmann Institute of Science

Magdalena Źernická-Goetzová, profesorka vývoje a kmenových buněk na britské Univerzitě v Cambridgi, k izraelskému úspěchu podotkla, že daná studie se připojuje k šesti dalším podobným modelům lidských zárodků, které letos zveřejnily týmy z celého světa, a to včetně její laboratoře.

Vedoucí týmu v Izraeli Jacob Hanna nicméně řekl, že jejich práce by mohla otevřít dveře novým způsobům zkoumání. Jednodušeji by se tak mohl testovat např. účinek léků v těhotenství nebo by se dalo lépe porozumět potratům a genetickým chorobám. Dokonce se otevírá možnost pěstování transplantované tkáně a orgánů.