Brněnská Veterinární univerzita má Nazgûla z Pána prstenů

„Je již tradicí, že těsně před koncem prvního semestru studenti z legrace poupraví Arda na pár dní do pohádkové podoby. Ardo to samozřejmě trpělivě snáší, přičemž během těchto nečekaných přeměn se stává velkou atrakcí,“ řekla Právu mluvčí univerzity Soňa Šmahelová.

Kdyby Ardo uměl mluvit o svých přeměnách, byl by to dlouhý a dramatický příběh. V minulosti si již zahrál na potomka oslíka a dračice z pohádky Shrek, bájného orlokoně Klofana z příběhů o Harrym Potterovi, a také jednorožce, Pegasa či koníky známé z dětského animovaného pohádkového seriálu My little pony.