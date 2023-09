Studentka z Chorvatska pátrá po českých předcích

Předci Edyty se totiž z Čech vystěhovali v 19. století do Chorvatska.

„Cítím, že kus mě do Česka patří. Nejde o svíčkovou nebo koprovku, ty děláme doma taky. Jde mi o lidi. Umíte komunikovat, spojit své síly při plnění často složitých věcí. Jste týmoví hráči,“ řekla Právu Edyta, kterou na univerzitě v Záhřebu čeká pátý ročník veteriny.

Nejraději by hned přestoupila do Brna, což ale není možné. Nicméně letní stáže by prý mohly vyjít.