Čtveřice bosenských sester buduje hobití vesničku jako připomínku svého dětství

Zajímavý úkaz mohou sledovat návštěvníci Bosny ve vesnici Rakova Noga, jež stojí nedaleko města Kreševo, asi 40 km od Sarajeva. Vzniká zde totiž druhá, podstatně menší vesnička, jejíž název zní v překladu Kreševský Hobitín. A jak už z názvu znalci díla anglického spisovatele J. R. R. Tolkiena i milovníci filmových sérií Pán prstenů a Hobit správně tuší, jde o shluk domečků zanořených do země jako nory. Nejsou to ale nějaké tmavé, vlhké nory. Jsou to hobití nory, a to znamená pohodlí, dalo by se volně parafrázovat z knihy Hobit zmiňovaného spisovatele a filologa.