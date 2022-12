Zpěváci kapely Botox o vánočních dárcích: Hlavně ne měkkouše

„Mám rád Vánoce, ale vlastně hlavně Štědrý den, zbytek už podle mě není potřeba. Jsem teplomil a vyhovovalo by mi, kdyby na ten jeden den napadl sníh a pak už bylo jen hezky. To bych byl nejpokojnější,“ svěřil Honza.

„U nás je to tak, že naše rodina bere Vánoce tak, že se musí hlavně všude uklízet, takže je to trochu ve stresu. S mojí mladší sestrou jsme si vytvořili tradici, že zmizíme z baráku, jdeme třeba do lesa krmit zvířata, a máma obstará ten zbytek,“ uvedl Petr.