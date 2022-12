Vánoční cukroví zdražilo, přesto se po něm zaprášilo

U nás, co se týče cukroví, tak zájem rok od roku stoupá. A to i letos, kdy jsme zdražili cukroví zhruba o 20 procent,“ řekl Právu spolumajitel frýdecko-místecké výrobny ručně dělaných dortů a kavárny Elizebet Art of Goodies Lukáš Staš s tím, že letos prodávali kilo vánočního cukroví za 1390 korun. Celkem napekli osm druhů cukroví, kromě tradičních druhů jako jsou rohlíčky či linecké připravili cukráři z Elizebet také ochucené pusinky. Například levandulové, mátové nebo perníkové.