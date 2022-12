Ceny v polském Lidlu jsou o třetinu nižší než v ČR

„Důchodci se tam skoro poprali o kuřecí maso. Bylo to v polském Lidlu, kde měli akci na kuřecí prsa: kilo vycházelo kolem 60 korun, kdežto u nás jsem prsa viděla kilo za 159 korun. Já jsem si v klidu počkala, až si tam ponadávají a rozeberou si to a pak jsem si v klidu čtvery prsa vzala. Prodavačka zase zboží doplnila,“ popisovala Právu svůj zážitek z nakupování Romana Šupová z Ostravy.

Do Lidlu v polské Vladislavi, do něhož je to z centra Ostravy 35 km, vyráží většinou v sobotu. Nakupuje zde své oblíbené produkty z českého Lidlu.