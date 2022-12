Rostislav Křivánek: Postavit se před lidi a číst pohádky je nabíjející

První adventní pohádku jsem napsal před deseti lety poté, co mi kadeřnice Monika vyprávěla o tom, jak se rozhodla se svou rodinou prožít advent a Vánoce jinak. Odpojit se od konzumního šílenství a vyrobit s oběma synky všechny dárky doma vlastníma rukama. Jeden mi i přinesla. Chtěl jsem se revanšovat nějak neotřele, a tak jsem pro ně napsal pohádku O ztraceném kouzlu Vánoc. O rok později mi to před adventem nedalo a napsal jsem druhou.

Chtěl jsem jich napsat víc, ale nešlo to. Někdo tam nahoře rozhodl, že Křivánek smí napsat jen jednu adventní pohádku za rok. Zpočátku jsem se vzpíral a zkoušel napsat i druhou, ale vždycky byly tak špatné, že jsem je zahodil. Postupem času jsem se s tím pravidlem smířil a podrobil se mu. A tak po deset let vznikala těsně před začátkem adventu nová pohádka.

Nezřídka se stane, že takové povídání přeroste v besedu, a to jsou chvíle, které mám moc rád. Hlavně děti mají potřebu svěřovat se, jak to zrovna u nich doma vypadá, jak ony prožívají advent.

Loni. Karel Čapek má pohádek devatero, a když jsem dopsal desátou, řekl jsem si, že by to nejspíš také chtělo knížku, když už jsem ho co do počtu, překonal. Martina Rybičková z Albatrosu projevila zájem, knížku prosadila do edičního plánu a já mohl v půli listopadu dítě slavnostně pokřtít. Křtilo se v Krásné Lípě, kde žiju a kde mám, jak se ukázalo právě o křtu, ještě daleko víc přátel a příznivců, než bych se byl nadál.