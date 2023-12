Na trh míří statisíce vánočních hvězd, roste obliba bílé

„Vánočních hvězd děláme téměř sto tisíc, jsme součástí sdružení pěti firem CZ Flora, které na trh dodává téměř jeden milion kusů,“ řekl Novinkám Nachlinger. Sdružení posílá hvězdy před Vánocemi do supermarketů a květinářských velkoobchodů, přímo do firmy si jezdí majitelé menších květinářství.

Další varianty jsou růžové nebo s různobarevnými listy. „Dříve jsme bílé hvězdy barvili na netypické odstíny, třeba na modrou, tato móda už je naštěstí pryč. O třpytky na květinách však zájem stále je, lidi to chtějí. Vánoce snesou všechno, co je třpytivé,“ doplnil Nachlinger.

Vánoční hvězda patří k nejcitlivějším pokojovým rostlinám. „Je háklivá třeba na přelití a velmi citlivá je i na mráz,“ upozornil jednatel. „V obchodě se musí dobře zabalit a rychle donést do auta, které je vytopené alespoň na 15 stupňů. Dost často na ni lidé zapomenou, nechají ji v autě třeba tři hodiny, a hvězda prochladne natolik, že to pro ni může být nebezpečné,“ upozornil Nachlinger s tím, že s dobrou péčí může vydržet dlouho. „Je to krátkodenní rostlina a ke kvetení potřebuje méně světla než 11 hodin denně. A to nejméně po dobu čtyř týdnů. Za další čtyři týdny vykvete a je důležité ji nepřelévat. Má ráda polosuchý režim a prostor bez průvanu.“