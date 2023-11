Betlém řezbáře Jaroslava Beneše z Loštic je kronikou plnou zajímavých osobností

Různá zvířátka a postavičky, z nichž většina spěchá k betlémské jeskyni poklonit se narozenému děťátku, vyřezává autor již tři desítky let. Letos k nim přibyly další. Část betlémských figurek se přitom pohybuje. Přičinil se o to řezbářův přítel Jan Sedlák.

Každou ze ztvárněných postav Beneš dokáže představit s vtipem i úctou k tomu, co dotyčný dělá či dokázal. „Snažím se vystihnout to, co je pro danou osobnost charakteristické,“ uvedl řezbář.