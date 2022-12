Na koncert do Roxy s dárkem pro děti. Zahrají Rest & Martin Matys, We Are Domi a The Silver Spoons

V pražském klubu Roxy se 7. prosince odehraje charitativní koncert, jehož cílem je obdarovat děti, kterým udělá radost každý dárek. Na večeru s názvem My Kind of Santa vystoupí Rest & Martin Matys, We Are Domi a The Silver Spoons.

Foto: ČTK/AP/Luca Bruno We Are Domi letos reprezentovali Českou republiku na Eurovizi.

Článek Vstup na akci je bezplatný, pořadatelé však návštěvníky prosí, aby přinesli hračku, kterou oni pak předají do dětského domova v Kralupech nad Vltavou a dětem uprchlíků v Česku. Na webu GoOut je možné rezervovat vstupenku zdarma a přitom napsat, zda bude obdarována dívka či chlapec. Výběr a nákup hračky je na divácích, doporučená minimální cena dárku je 300 korun. Rest si během deseti let na scéně vytvořil mezi předními českými rapery výsadní pozici. Na pódiu v Roxy jej doprovodí jeho kolega Martin Matys. Program doplní dvě kapely, jmenovitě česko-norské uskupení We Are Domi v čele se zpěvačkou Dominikou Haškovou, kteří letos reprezentovali Českou republiku na Eurovizi, a indierocková skupina The Silver Spoons.