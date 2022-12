Recepty na kokosky: tradiční, polomáčené a od cukráře Josefa Maršálka

Do mísy dáme 4 bílky se špetkou soli a začneme šlehat na sníh. Jakmile je sníh polotuhý, postupně do něj přidáváme moučkový cukr, dokud nevznikne tuhá pěna, která vytváří "špičky". Celé to bude trvat cca 4-5 minut.