Advent je tady. Podívejte se, jak rychle vytvořit adventní věnec

Důležité je také chvojí mít čerstvé, aby co nejdéle vydrželo. „Ideální je, aby to chvojí bylo uchováváno někde v chladu. A to i poté, co ten věnec budete mít hotový, a ještě nebude třeba čas ho dát na stůl, tak je dobré ho dát na balkon nebo do sklepa,“ upozornila.